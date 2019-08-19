Нетаньяху объяснил поведение жены, оскорбившее украинцев

Киев, 19 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поступок свое супруги Сары, которая отказался пробовать приветственный каравай во время визита на Украину. По его словам, речь не идет о неуважении к Украине.

Находясь в Киеве, Нетаньяху записал видеообращение, где прокомментировал инцидент в украинском аэропорту. Напомним, что израильской делегации вынесли приветственный каравай. Нетаньяху попробовал предложенный ему ломоть хлеба, затем передал своей жене, которая не стала его есть и просто бросила на землю. Израильский премьер напомнил, что Сара специально надела для визита одежду в цветах украинского флага – из уважения к принимающей стороне.

По мнению Нетаньяху, данный визит на Украину является «историческим», но если бы не инцидент с караваем, никто бы из израильских СМИ не обратил бы на него внимания.

«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», — сказал премьер-министр.

Кроме того, глава израильского правительства напомнил о похожем инциденте во время встречи со своим японским коллегой Синдзо Абэ, которому был подан десерт в виде туфли. Мировая пресса активно обсуждала, не был ли нарушен в этом случае этикет и не оскорбился ли японский гость. По мнению Нетаньяху, он нашел способ привлекать внимание СМИ и намерен использовать его и в дальнейшем.