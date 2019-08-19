Росгвардейцы задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках в Москве

Москва, 19 августа. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчин: на них были медицинские маски и женские парики. Завидев стражей порядка, мужчины попытались сбежать, но были задержаны.

Задержанных передали полиции. Позднее выяснилось, что при себе у них было оружие: переделанные под боевые травматический и сигнальный пистолеты.

В минувшую пятницу сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором. Сотрудники банка рассказали, что пьяный мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долги по кредиту.