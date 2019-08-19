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Переговоры Путина и Макрона длились более трех часов

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Переговоры Путина и Макрона длились более трех часов

Форг Брегансон (Франция), 19 августа. На юге Франции завершились переговоры российского лидера Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Как сообщается, беседа длилась около 3,5 часов. Сейчас начался рабочий ужин с участием глав обеих государств.

Напомним, что российский президент прибыл в Форт Брегансон, где расположена летняя резиденция президентов Франции. В первой половине дня прошла церемония фотографирования на площадке перед главными воротами, затем Путин с Макроном переместились на террасу, где ответили на несколько вопросов журналистов.

После краткой пресс-конференции два президента более трех часов общались в закрытом режиме. Отмечается, что проведение пресс-конференции по итогам встречи не планируется.

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Источник: РИА Новости
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