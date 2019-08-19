Макрон сделал больно жене во время встречи с Путиным

Форт Брегансон, 19 августа. Первая леди Франции Бриджит Макрон, несмотря на полученную травму, поприветствовала президента России Владимира Путина в форте Брегансон. Однако в объективы камер СМИ попал небольшой инцидент между президентом Франции и его женой, произошедший во время время встречи с российским лидером.

Ранее стало известно, что Бриджит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Несмотря на это, супруга президента Франции продолжила появляться на публичных мероприятиях.

19 августа она вышла встречать Владимира Путина, который прибыл на переговоры с Эммануэлем Макроном. При этом встречала гостя из РФ жена президента Франции в необычном виде: ее руку поддерживал специальный бандаж. Во время церемонии приветствия лангетка с руки первой леди уже пропала. При встрече Владимир Путин подарил Бриджит Макрон букет цветов, который она держала в здоровой руке.

Однако на видеозаписи со встречи можно заметить, как жена президента Франции прячет правую руку. На кадрах видео, опубликованных «ТВЦ», видно, что после приветственных слов Эммануэль Макрон взял супругу за травмированную руку. Судя по реакции Бриджит Макрон, муж сделал ей больно: первая леди отстранилась и схватилась за предплечье.