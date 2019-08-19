Экс-солистка «Блестящих» спасла привязанного к машине пса

Москва, 19 августа. Бывшая солистка группы «Блестящие», ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова спасла привязанную к машине собаку, которая плелась за автомобилем по Киевскому шоссе.

На днях в Сети появилось видео, на котором обессилевший пес, привязанный к машине, идет за транспортным средством. Автомобилисты призывали водителя остановиться, но он никак не реагировал на просьбы. В итоге мужчине заблокировали дорогу. По его словам, собака агрессивна и принадлежит его другу. Как отметили СМИ, пес рычал на посторонних и никого не подпускал к машине.

Сестра Орловой стала очевидцем страшной пытки над животным. Она сразу же обратилась за помощью к своей родственнице, и та поспешила на помощь.

«Я была просто в шоке, когда сестра мне это рассказала. Прямо из студии бросилась туда. Мы отбили пса у этого изверга, отловили и отвезли в приют для алабаев в подмосковных Мытищах», — сказала 41-летняя знаменитость в беседе с KP.Ru.

По мнению певицы, собаку ни в коем случае нельзя возвращать хозяину, а друга владельца пса нужно судить за жесткое обращение с животным. Орлова добавила, что полиция уже расследует инцидент.

Как стало известно, пес находится в приюте «Алабай хэлп». Ветеринары диагностировали у него артрит и артроз, который был вызван неправильным уходом за собакой, сообщила директор приюта Татьяна Чертовицкая. По ее словам, собака получила новую кличку Зафир.

В приют уже поступают звонки от желающих забрать Зафира, но новых хозяев для пса обещала выбрать сама Орлова.