Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Экс-солистка «Блестящих» спасла привязанного к машине пса

53
0 Оставить комментарий

Экс-солистка «Блестящих» спасла привязанного к машине пса

Москва, 19 августа. Бывшая солистка группы «Блестящие», ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова спасла привязанную к машине собаку, которая плелась за автомобилем по Киевскому шоссе.

На днях в Сети появилось видео, на котором обессилевший пес, привязанный к машине, идет за транспортным средством. Автомобилисты призывали водителя остановиться, но он никак не реагировал на просьбы. В итоге мужчине заблокировали дорогу. По его словам, собака агрессивна и принадлежит его другу. Как отметили СМИ, пес рычал на посторонних и никого не подпускал к машине.

Сестра Орловой стала очевидцем страшной пытки над животным. Она сразу же обратилась за помощью к своей родственнице, и та поспешила на помощь.

«Я была просто в шоке, когда сестра мне это рассказала. Прямо из студии бросилась туда. Мы отбили пса у этого изверга, отловили и отвезли в приют для алабаев в подмосковных Мытищах», — сказала 41-летняя знаменитость в беседе с KP.Ru.

Экс-солистка «Блестящих» спасла привязанного к машине пса

По мнению певицы, собаку ни в коем случае нельзя возвращать хозяину, а друга владельца пса нужно судить за жесткое обращение с животным. Орлова добавила, что полиция уже расследует инцидент.

Как стало известно, пес находится в приюте «Алабай хэлп». Ветеринары диагностировали у него артрит и артроз, который был вызван неправильным уходом за собакой, сообщила директор приюта Татьяна Чертовицкая. По ее словам, собака получила новую кличку Зафир.

В приют уже поступают звонки от желающих забрать Зафира, но новых хозяев для пса обещала выбрать сама Орлова.

infox - new
Источник: KP.RU
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров