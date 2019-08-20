Сирия, 19 августа. Армия освобождает ряд поселений на юге провинции и отсекает радикалов от путей снабжения. МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке боевиков. В Хаме и Латакии военные самолеты наносят удары по укрытиям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают с воздуха подразделения сирийской армии, которые штурмуют город Хан-Шейхун на юге Идлиба.

ВВС Сирии: нанесли предупредительные удары по турецким конвоям подкрепления для радикалов на юге провинции Идлиб, поддерживают наступление САА на фронте у города Хан-Шейхун и нанесли удары по укреплениям «Тахрир аш-Шам» в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в предместьях Хан-Шейхуна на юге Идлиба, перерезали пути снабжения радикалов и обстреливают укрытия джихадистов в районе Курдских гор в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили пулеметную установку САА на юге Идлиба, обмениваются ударами с подразделениями сирийской армии в Латакии.

Курды: подозреваются в организации подпольной сети медицинских центров, занимающихся нелегальной добычей и продажей донорских органов в Ракке, а также арестовали ряд медиактивистов, взяли на себя ответственность за взрыв КПП на севере Алеппо, в результате которого погибло четыре протурецких боевика, првоели в Хасаке серию рейдов.

ВС Турции: направили в Идлиб еще три военных конвоя техники, провели разведывательный вылет над Хан-Шейхуном и Кафр-Увейдом, ударили с воздуха по опорным пунктам курдских радикалов YPG в на севере Алеппо в районе города Тель-Рифат и у границ Африна разворачивают беженцев, бегущих из зон боевых действий в Идлибе.

«Исламское государство1»: является наиболее вероятным организатором подрыва курдского контрольно-пропускного пункта в Хасаке и подозревается в покушении на главу военного совета Дейр-эз-Зора.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обменивается ударами с курдскими радикалами на севере Алеппо.

Провинция Латакия

В провинции Латакия подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреливают расположения джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и их ближайших союзников из «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Артиллерийские подразделения САА открыли огонь по позициям радикалов в районе стратегического города провинции – Кабана, как сообщает новостной источник в сети Twitter (@rana alasad). САА предпринимала неоднократные попытки штурма города, но его расположение на склонах Курдских гор дает боевикам преимущество при обороне. ВВС Сирии в свою очередь также нанесли удары по укрытиям боевиков с воздуха. Радикалы в ответ подбили ракетным снарядом танк сирийской армии.

Провинция Алеппо

На севере провинции в зоне контроля турецкой армии совершили вылазку курдские радикалы из состава «Освободительных сил Африна». У поселка Хазаван курды устроили засаду для протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА). Стороны омбенялись ударами с применением тяжелой артиллерии, как сообщил Twitter-канал Radio Al Kul. В ответ в районе города Тель-Рифат ВВС Турции ударили по местам предположительного расположения опорных пунктов боевого крыла «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает информагентство Halab Today TV. По сообщению курдского портала ANHA, турецкая армия выпустила 11 снарядов непосредственно по жилым кварталам.

Днем курдское информагентство Rojava Network передало, что турецкая армия перекрыла дорогу связывающую Африн и Азаз. Также сообщается, что турецкие военнослужащие разворачивают автобусы с беженцами из провинции Идлиб, которые пытаются въехать на территорию кантона Африн. Въезд на территорию возможен только если на автомобиле номера, выданные турецкой оккупационной администрацией. Вероятно Турция намерена удерживать мирных граждан в Идлибе, чтобы использовать их в качестве рычага давления во время переговоров, и как живой щит.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) тем зачистили от мин-ловушек и брошенных боеприпасов районы города Алеппо Рамус и Айн-Исса, сообщил источник в Twitter Rana Alasad. При отступлении в 2016 году радикалы «Джебхат ан-Нусры»1 намерено минировали свои подземные ходы и бросали склады в подвалах жилых домов.

Боевики из состава «Освободительных сил Африна» взяли на себя ответственность за подрыв КПП боевиков «Ахрар аш-Шам» в центре Африна. В результате взрыва погибли четыре боевика, трое получили тяжелые ранения, как передал новостной портал Rojava Network.

Взрывное устройство, установленное в автомобиле, детонировало в городе Урм-эль-Кубра в западной части провинции Алеппо. По сообщению местных источников портала Baladi News, взрыв произошел на главной дороге, в результате чего четверо мирных жителей получили серьезные ранения. Ответственность за установку взрывчатки пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Дейр-эз-Зор

В гороле Дейр-эз-Зор был убит неизвестными глава военного совета Идан Аль-Хатал. Ответственность за нападение на советника пока не взяла на себя ни одна их группировок, но курды подозревают, что нападение совершили боевики из числа «спящих ячеек» ИГИЛ1. Однако, не исключена и версия, что покушение было совершено местными жителями, которые не испытывают особого восторга от проводимой курдскими оккупантами политики.

В поселка Аль-Сабха неизвестные расстреляли патрульный автомобиль курдов, о чем также сообщил канал Euphrates Post . Информации о пострадавших пока не поступало.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа был ранен мэр муниципалитета города Аль-Шаджара. Неизвестные подорвали его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства, как передает новостное агентство Masar Press Net. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, мэр был серьезно ранен.

В ранее спокойной провинции, боевые действия в которой были прекращены после заключения перемирия между официальным Дамаском и боевиками «умеренной оппозиции» в 2018 году, снова начинает накаляться обстановка. За прошедший месяц участились нападения на представителей официальной власти и на бывших полевых командиров группировки «Южный фронт» (одна из фракций «Сирийской свободной армии») и других оппозиционеров.

Провинция Идлиб

Утром «Тахрир аш-Шам» предприняла попытку прорвать линию оборону САА у города Хан-Шейхун, направив к позициям САА шахид-мобиль, сообщил Twitter-канал Qalaat Al Mudiq. Атака была остановлен ракетным залпом до того как достигла цели.

Турция направляет подкрепление для радикалов в Идлиб. По данным Twitter-канала SMM Syria, боевики группировки «Ахрар аш-Шам» выдвинулись из Африна в Идлиб. Al Masdar сообщает, что спешном порядке в Идлиб направлены боевики «Первого корпуса» ССА. Конвой турецкой тяжелой техники прибыл в город Серакиб. Второй покинул контрольно-пропускной пункт у поселка Тель-Тукан. Третий был замечен днем у города Кафр-Лусин, как сообщает Step News Agency. С воздуха за передвижением конвоев следил турецкий беспилотник.

ВВС Сирии нанесли удар по колонне боевиков, которая сопровождала один из турецких конвоев у Хан-Шейхуна. По данным источника в Twitter (@op_shield), в результате этого скончался полевой командир «Файлак аш-Шам», два боевика были ранены. Министерство обороны Турции заявило, что 3 мирных жителя якобы были убиты и 12 ранены. Как в районе боевых действий могли появиться мирные жители в непосредственной близости от военного конвоя, министерство не уточняет.

Согласно данным агентства ТАСС, Дамаск осудил оказание Турцией военной помощи бандформированиям в Идлибе. МИД Сирии заявил, что действия Анкары являются посягательством на национальный суверенитет САР. «Передача оружия «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе свидетельствует о неограниченной поддержке Турцией террористических группировок в Сирии». По данным курдского портала ANHA, Турция намерена разместить еще два наблюдательных пункта, помимо тех 12, которые были установлены в рамках соглашений в Нур-Султане. Еще больше танков и подкреплений турецких вооруженных сил стянуты к границе с турецкой провинции Хатай, как сообщает Twitter-канал (@XXVII27).

Возрастает напряженность между альянсом «Тахрир аш-Шам» и «умеренной оппозицией» поддерживаемой Турцией. В Хан-Шейхуне конвой подкрепления для боевиков «Фронта национального освобождения» был задержан радикалами «Тахрир аш-Шам».

Пока оппозиция и радикалы выясняют отношения между собой, САА взяла под свой контроль три КПП у Хан-Шейхуна, как сообщил портал Step News. Отряды спецназа «Силы Тигра» вошли в город. Авиация ВКС РФ нанесла точечные удары по укрытиям джихадистов в районе поселка Хиш и у городов Маарет ан-Нуман и Дейр-Шарки. Позднее САА захватила холм Тель-Намир, заблокировав путь для турецкой армии. Вечером отмечались ожесточенные бои в районе поселка Сукейк и деревни Ракая, где радикалы пытаются прорвать линию обороны САА, о чем сообщает новостной канал Jisr TV.

Провинция Ракка

Подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) начали операцию по очистке от «спящих ячеек» «Исламского государства» района Ад-Дирья в городе Ракка, как сообщает новостное агентство Rojava Network. Источник также передает, что в ходе рейдов курдов сопровождает авиация международной коалиции.

За последний несколько дней курды арестовали ряд сотрудников гражданской организации Future Makers, как сообщает Twitter-канал Raqqa SL. Всех их заключили под стражу по обвинению в коррупции. Сама организация была организована 2017 году и занимается гражданскими инициативами в провинции, такими как: информирование населения о правах женщин и детей, распространение материалов о гигиене.

В городе Ат-Табка курдами был арестован журналист Хасан Аль-Кассаб, которого задержали прямо у него дома, предварительно избив на глазах у его семьи. У журналиста также конфисковали все его оборудование, обвинив в пособничестве боевикам ИГИЛ. Также арестован медиактивист Ахмед Хашлом, директор по развитию в SDF в прошлом. Его тоже обвиненили в пособничестве террористам. Активисты же считают, что всех задержанных объединяет не причастность к «Исламскому государству», а скорее то, что в прошлом они критиковали действия курдских оккупантов.

По данным новостного Twitter-канала Syria Call, в Ракке было обнаружено захоронение тел, из которых были извлечены внутренние органы. По данным портала, курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) причастны к серии похищений жителей в провинции. Похищенных людей курды доставляют в подпольные медицинские центры в городе Ракка, где у них изымают внутренние органы для торговли ими на черном рынке. Согласно источникам канала, так называемая курдская милиция «Асайиш» контролирует сеть подпольных медицинских центров в районах Аль-Машлеб и Румайл в Ракке и в городе Ат-Табка.

Провинция Хама

Как передало информагентство Step News Agency, к наблюдательному пункту турецкой армии Мурек направлен турецкий военный конвой, сопровождаемый боевиками «умеренной оппозиции» из состава группировки «Джебхат Аш-Шамия». ВВС Сирии нанесли точечный авиаудар по сопровождению конвоя в районе города Маарет ан-Нуман, как передает информагентство Step News Agency. По данным источника в сети Twitter Nadie Harbieh, всего в составе конвоя подкрепления для радикалов Идлиба направлено 28 грузовиков тяжелой военной техники, включая 7 танков.

ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям боевиков. Днем беспилотник сбросил боеголовки на укрытия джихадистов и склады боеприпасов в районе поселка Мурек, как передает новостной портал Baladi Network.

Провинция Хасака

В провинции продолжаются совместные рейды курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) и международной коалиции во главе с США, после того как неизвестный застрелил главу курдской службы безопасности. Широкомасштабный антитеррористический рейд прошел в городе Аш-Шаддади, как передает новостной портал Rojava Network. Над городом отмечались интенсивные полеты авиации международной коалиции. В состав конвоя входило 30 американских пикапов. В деревне Хвайтла в районе Тваймин, во время рейда была арестована семья иракцев по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства», о чем также сообщил источник. Для допроса заключенных перевезли на американскую военную базу.

В городе Абу-Расин несколько бойцов SDF были ранены и убиты на месте взрывом бомбы у КПП, как сообщает источник в сети Twitter @ Ahmad_1alshble. Детали происшествия пока уточняются, но установку бомбы уже приписывают «спящим ячейкам» «Исламского государства».

Ирак

ВВС Турции совершили боевой вылет на севере Ирака в район горного хребта Кандиль в рамках проводимой операции «Коготь – 2». По данным Минобороны Турции в результате авиаудара было нейтрализовано пять курдских радикалов из числа «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Также по данным министерства в ходе рейда были уничтожены огневые позиции и убежища курдских террористов, как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu. Напомним, что турецкая армия начала операцию «Коготь – 1» в конце мая этого года, введя на север Ирака танки и бронетехнику, а также перебросив военные самолеты, оправдывая свои действия необходимостью борьбы с «курдской террористической заразой». «Антикурдская» операция проводится под непосредственным руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

1 Организация запрещена на территории РФ.