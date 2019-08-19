Требование работать по предоплате отпугивает авиакомпании от Пулково. ФАН-ТВ

В середине мая на должность генерального директора компании-оператора аэропорта Пулково вступил Леонид Сергеев. Возможно, именно в этом стоит искать предпосылку новой политики воздушной гавани, согласно которой авиаперевозчики оплачивают обслуживание самолетов авансом. Как стало известно ФАН, такое решение может поставить финансовое благополучие многих из них под сомнение.

Аэропорт Пулково — пример устойчивых государственно-частных отношений на основе концессионного соглашения. Именно благодаря этому его удается модернизировать и оснащать последними разработками, а вместе с тем и повышать привлекательность для перевозчиков.

Однако «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) как оператор аэропорта принял решение о пересмотре условий партнерства с авиакомпаниями. Основным требованием для тех, кто хочет взлететь или приземлиться в Пулково, будет предварительная системы оплаты. Невзирая на традиционную для авиации оплату по факту предоставления услуг. Для тех, кто оплачивал счета заранее, действовала система скидок. Пулково решил отказаться и от нее.

Это нововведение коснулось всех без исключения. Под раздачу попали и ключевые для аэропорта компании, которые больше не имеют никаких преференций. В частности, базовая для Пулково «Россия» в 2018 году обслужила почти 5,5 млн пассажиров. А это около 30% от общего потока.

«Базовый перевозчик формирует для аэропорта основную маршрутную сеть, что делает этот аэропорт привлекательным транзитным узлом. И позволяет ему привлекать другие авиакомпании, которые понимают, что в этом аэропорту не просто пассажиры, которые летят в сам Санкт-Петербург, но и через него летают многие пассажиры из других городов. А значит, им такой аэропорт интересен, в нем есть пассажиры, в нем есть кого перевозить. И используя маршрутную сеть базового перевозчика, начинают привозить туда своих транзитных пассажиров и забирать транзитных пассажиров других перевозчиков. То есть аэропорт получает серьезный стимул для роста», — поясняет главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

К настоящему времени перевозчикам придется оплатить все задолженности перед аэропортом и внести аванс за грядущие полеты. По информации нашего источника, одна только «Россия» должна единовременно оплатить около 150 млн рублей долга.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подтвердил информацию о новой системе взаимоотношений между ВВСС и перевозчиками, однако комментировать детали введенной политики отказался. Отметил лишь то, что Пулково, действительно, не исключает из условий ключевые для себя авиакомпании.

«Если эта тенденция окажется поголовной, то, конечно, некоторым российским авиакомпаниям, особенно на излете весенее-летнего периода будет очень тяжело. Это, безусловно, повысит риск того, что та или иная авиакомпания просто-напросто не сможет себе позволить продолжать полеты в конкретный аэропорт с наступлением осени», - прогнозирует исполнительный директор Агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Отметим, что комментировать происходящее отказались и представители некоторых авиакомпаний, с которыми удалось связаться корреспонденту ФАН. Собеседники агенства сослались на некие договоренности с воздушной гаванью.

Закономерным является то, что вся новая ценовая политика ляжет на плечи пассажиров. Для внесения предварительной оплаты услуг авиакомпаниям потребуются кредиты. Они будут вынуждены пересмотреть тарифы на билеты, а это значит, что помимо услуг аэропорта, технического обслуживания воздушных судов, пассажиры будут вынуждены оплачивать процентную ставку по кредиту и отмену скидок для базовых перевозчиков.

Причиной для введения таких жестких условий могли послужить возникшие у оператора долги, из-за которых он решил получить максимальную денежную прибыль. Но созданные для авиаперевозчиков условия почти нереальны для выполнения и откровенно грабительские. Компании будут вынуждены сократить частотность рейсов в Пулково, пассажиропоток значительно уменьшится, произойдет спад малодоходных маршрутов. Таким образом, создастся обратный эффект, когда в погоне за прибылью оператор аэропорта сделает его непривлекательным из-за скудной маршрутной сети и высоких тарифов на билеты.