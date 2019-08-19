В Минздраве объяснили предложение штрафовать за курение на работе

Москва, 19 августа. Предложения министерства здравоохранения РФ для работодателей по внедрению различных практик для укрепления здоровья сотрудников носят рекомендательный характер. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Салагай, подчеркнув, что речь не идет об оформлении их в виде требований.

«Внедрять или не внедрять те или иные практики – это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно. Здесь не может быть речи о какой-то директивности», — объяснил представитель Минздрава.

Напомним, ведомство ранее опубликовало программу под названием «Укрепление общественного здоровья работающих». Согласно документу, работодателям предлагается тестировать сотрудников на употребление алкоголя, чтобы уменьшить число несчастных случаев на производстве, устраивать физкульт-брейки и штрафовать за курение на работе.

Последнюю из перечисленных инициатив Минздрава поддержал сенатор Совфеда России Валерий Рязанский. Парламентарий полагает, что предложение ведомства заслуживает внимания. В то же время, по его мнению, в борьбе с курением следует отдавать предпочтение стимулам, а не запретам и ограничениям. Рязанский добавил, что законное использование штрафов в этом случае возможно лишь при условии соответствующего регулирования коллективными договорами.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за курение несовершеннолетних лиц. Специалисты отмечают, что многие современные подростки знакомятся с сигаретой в возрасте 11 лет и даже младше.