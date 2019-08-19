В Госдуме отреагировали на запуск в США ракеты, запрещенной ДРСМД

Москва, 19 августа. США дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические испытания, и именно поэтому инициировали вопрос о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал испытания в Штатах ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.

Ранее Пентагон обнародовал видео испытаний ракеты. Пуск прошел с острова Сан-Николас в Калифорнии. В американском оборонном ведомстве заявили, что ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 километров.

В Госдуме отреагировали на запуск ракеты. Александр Шерин отметил, что, видимо, Штаты дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические испытания и выходить «из лаборатории на полигон». По мнению депутата, именно поэтому Вашингтон инициировал вопрос о своем выходе из ДРСМД, однако обвинил при этом Россию в якобы нарушении положений договора. Парламентарий подчеркнул, что на разработку ракеты, испытания которой провел Пентагон, необходимо не менее пяти лет.

«То есть все это время американцы занимались такими разработками, и когда настал день, час, момент, когда нужно переходить к испытаниям, они абсолютно цинично, бессовестно обвиняют Россию в том, что мы якобы стали причиной, по которой им необходимо выйти из этого договора, и тут же уже американцы начинают проводить испытания ракеты, которая давным-давно была у них готова», — сказал Александр Шерин в комментарии RT.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Штатов выйти из Договора о РСМД в 2018 году. При этом американская сторона заявляла, что Москва якобы нарушала данное соглашение. МИД РФ, в свою очередь, неоднократно уличал Штаты в нарушении условий договора.

2 августа в МИД РФ сообщили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Российское внешнеполитическое ведомство назвало серьезной ошибкой решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.