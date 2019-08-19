В Госдуме предложили направлять сверхдоходы от продажи нефти напрямую в бюджет

Москва, 19 августа. Сверхдоходы от продажи нефти, когда объем средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) достигает 7% ВВП страны, необходимо направлять напрямую в бюджет, в обход структуры. Такую инициативу в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Михаил Щапов.

ФНБ создан с целью обеспечения компенсации потерь нефтегазовых доходов в ситуации резкого падения цен на нефть. С 2017 года все сверхдоходы от ее продажи переводятся в валюту и хранятся в Фонде. В случае превышения объема структуры 7% ВВП – порогового значения — Минфин может потратить «излишки» на рост экономики страны.

«Нет смысла складывать средства в ФНБ в таком объеме, необходимо повышать цену отсечения (сейчас в ФНБ направляются все доходы с цены выше 41,6 доллара. – прим. ФАН), чтобы деньги шли не в фонд, а в бюджет, откуда уже — на вложения в инфраструктуру, реальные сектора экономики, образование и здравоохранение», — предложил Щапов.

На важный вопрос, по какой именно схеме доходы сверх 7% от ВВП будут использованы, обратил внимание член комитета по бюджету и налогам.

«На наш взгляд наиболее приемлемый вариант: если мы наполнили ФНБ до 7% от ВВП, то просто не нужно больше в него направлять средства. Их нужно, минуя фонд отправлять через бюджет в развитие реального сектора экономики, на финансирование образования и здравоохранения. То есть мы предлагаем не передавать лишние деньги в ФНБ, а направлять их в бюджет, оттуда уже тратить», — уточнил депутат.

По мнению парламентария, таким образом будет обеспечен максимальный контроль со стороны депутатов, Счетной палаты РФ, правоохранительных органов. Он также напомнил, что на данный момент правительством обсуждается иной подход. Так, одна из инициатив Минфина — использовать излишки ФНБ на кредитование российского экспорта.

«Похоже, что чиновники предлагают использовать для финансирования различных проектов сам Фонд. Это значит, что контроль будет значительно ниже, есть риск, что деньги будут вложены неэффективно, не вернутся обратно, будут использованы на экономически нецелесообразные проекты. Конечно, мы с таким подходом согласиться не можем», — подытожил Щапов.

Напомним, вопрос о направлении инвестирования средств ФНБ планируется решить до конца года. В его обсуждении примут участие депутаты, члены правительства и аналитики Банка России.