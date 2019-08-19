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Путин заявил, что погибших при ЧП в Архангельской области представят к госнаградам

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Путин заявил, что погибших при ЧП в Архангельской области представят к госнаградам

Форт Брегансон, 19 августа. Специалисты, пострадавшие и погибшие в результате аварии в Архангельской области, будут представлены к государственным наградам, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Люди, которые, к сожалению, пострадали и погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены к государственным наградам», — сказал российский президент.

Глава государства также подчеркнул, что угрозы превышения радиационного фона после инцидента в Архангельской области нет.

Напомним, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне МО РФ в Архангельской области произошел взрыв с возгоранием. По данным военного ведомства, в результате аварии погибли два человека. Позднее «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников.

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