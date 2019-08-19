Сирия, 19 августа. ВВС Сирии отсекает пути снабжения боевиков в Идлибе. Глава военного совета Дейр-эз-Зора убит неизвестными. В Ираке ликвидировано пять курдских радикалов в результате турецкого авианалета. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по расположения радикалов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили еще несколько поселков на юге Идлиба, в Латакии обстреляли курдские расположения.

«Исламское государство1»: подозревается в покушении на главу военного совета Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с САА в районе города Кабана в Латакии, по неподтвержденным данным подбила танк.

Курды: на севере Ирака в результате авиналета ВВС Турции потеряли пять боевиков.

ВС Турции:разрушили опорные пункты курдских радикалов в районе горного хребта Кандиль и ликвидировали пять радикалов.

Провинция Латакия

В провинции Латакия подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреливают расположения джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и их ближайших союзников из «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Артиллерийские подразделения САА открыли огонь по позициям радикалов в районе стратегического города провинции – Кабана, как сообщает новостной источник в сети Twitter (@rana alasad). САА предпринимала неоднократные попытки штурма города, но его расположение на склонах Курдских гор дает боевикам стратегическое преимущество. ВВС Сирии в свою очередь также нанесли удары по укрытиям боевиков с воздуха.

Другой источник в сети Twitter Jistr TV, сообщает, что радикалы в ответ подбили ракетным снарядом танк сирийской армии в холмах у Кабаны.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным Twitter-канала Euphrates Post, в городе Дейр-эз-Зор убит неизвестными глава военного совета Идан Аль-Хатал. Советник был убит в доме Ахмада аль-Хабила Абу Хавлы – шейха племени аль-баккара. Ответственность за нападение на военного советника пока не взяла на себя ни одна их группировок, курды подозревают, что нападение совершили боевики из числа «спящих ячеек» ИГИЛ1. Но не исключено, что покушение было совершено местными жителями, которые не испытывают особого восторга от проводимой курдскими оккупантами политики, уже вызвавшей острый топливный кризис в мае этого года, который до сих пор не разрешен. Помимо экономических проблем, созданных SDF, местное население неоднократно выступало против обысков, арестов медиактивистов, насильных вербовок в курдские отряды, избежать которых можно только заплатив непомерно высокий налог.

В поселка Аль-Сабха неизвестные расстреляли патрульный автомобиль курдов, о чем также сообщает канал Euphrates Post . Информации о пострадавших пока не поступало.

Провинция Идлиб

Согласно данным информационного портала Al Arabia, за последние сутки зону боевых действии на юге Идлиба через гуманитарные «коридоры», организованный сотрудниками Центра примирения враждующих сторон и сирийскими военнослужащими, провинцию покинуло 25 тысяч человек.

По неподтвержденным данным, боевики «Тахрир аш-Шам» сумели захватить танк Т-72 сирийский военнослужащих к западу от города Хан-Шейхун, как сообщает Twitter-канал Combat Chris. Источник также передал, что под контроль САА перешел холм Тель-Намир после длительных боев.

Отмечаются ожесточенные бои в районе поселка Сукейк и деревни Ракая, где радикалы пытаются прорвать линию обороны САА, о чем сообщает новостной канал Jisr TV. На прошлой неделе оба населенных пункта были отбиты у боевиков в ходе наступления сирийской армии, и радикалы никак не могут смириться с этой потерей, предпринимая все новые попытки занять поселки и прилегающий к ним холм.

По данным Twitter-канала OGN Reports, ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по укреплениям боевиков в предместьях города Кафр-Набаль, чтобы перерезать пути поставок боеприпасов и подкрепления джихадистов на фронт к Хан-Шейхуну, где в настоящее время развиваются основные события.

Ирак

ВВС Турции совершили боевой вылет на севере Ирака в район горного хребта Кандиль в рамках проводимой операции «Коготь – 2». По данным Минобороны Турции в результате авиаудара было нейтрализовано пять курдских радикалов из числа «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Также по данным министерства в ходе рейда были уничтожены огневые позиции и убежища курдских террористов, как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu . Напомним, что турецкая армия начала операцию «Коготь – 1» в конце мая этого года, введя на север Ирака танки и бронетехнику, а также перебросив военные самолеты, оправдывая свои действия необходимостью борьбы с «курдской террористической заразой». «Антикурдская» операция проводится под непосредственным руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. В июле рамки операции были расширены и она получила претенциозное название «Коготь – 2». В Ираке турки ведут боевые действия с июля 2015 года, когда турецкие войска были введены на территорию страны без согласования с официальным Багдадом. Всего за четыре года военных действий в Ираке было ликвидировано около 10 тысяч террористов РПК. А также около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.