Офис Зеленского заступился за выбросившую каравай жену Нетаньяху

Киев, 19 августа. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на инцидент с женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что супруга израильского премьера не хотела проявить неуважение к Украине.

Ранее Сара Нетаньяху оказалась в центре скандала. В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой была запечатлена встреча высокопоставленных гостей в аэропорту Киева. На кадрах видеоролика девушки в национальных украинских костюмах приветствуют супругов Нетаньяху и подносят им каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал жене. Однако Сара Нетаньяху не стала пробовать каравай и бросила его на землю. Кадры вызвали критику в адрес супруги израильского премьера, выбросившей каравай, со стороны украинцев.

В пресс-службе Зеленского прокомментировали инцидент. Офис президента Украины заступился за Сару Нетаньяху.

«Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT», — написала Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с визитом. По информации пресс-службы украинского президента, в ходе визита израильского премьера «запланировано подписание двусторонних документов». Биньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского посетить Израиль.