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Путин поблагодарил Макрона, разместившего российскую делегацию в тени

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Путин поблагодарил Макрона, разместившего российскую делегацию в тени

Марсель, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном поблагодарил своего коллегу за комфортные условия для переговоров в красивом уголке Франции.

Путин прилетел в городок Борм-ле-Мимоза на средиземноморском побережье Прованса, где расположен форт Брегансон — летняя резиденция президента Франции, на вертолете из Марселя. Встреча началась во внутреннем дворе с заявления для СМИ. Российский лидер начал с того, что поблагодарил Макрона за приглашение «в это замечательное место». 

«Мы с высоты птичьего полета, с вертолетов посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как он красив», — отметил Путин.

При этом Путин с улыбкой добавил, что «господин Макрон еще так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам, и его делегация, сидит на солнце». В этот день температура воздуха в Борм-ле-Мимозе составила плюс 32 градуса Цельсия.

Российский президент пообещал в связи с этим быть кратким в выступлении перед журналистами.

Путин поблагодарил Макрона, разместившего российскую делегацию в тени

Ранее сообщалось, что первая леди Франции Брижит Макрон встретила Путина в необычном виде — ее руку поддерживал специальный лангет. Дело в том, что первая леди Франции поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо.

В субботу вечером она появилась со своим мужем на публичном мероприятии, которое организовал мэр коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар в юго-восточной части Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. Макрон тогда предстала перед публикой с бандажом.


 

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