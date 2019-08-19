На Украине набирают популярность татуировки с изображением Зеленского

Киев, 19 августа. Украинцы стали украшать свои тела татуировками с изображением шестого президента страны Владимира Зеленского, который занял этот пост 20 мая.
Мастер Дмитрий Хома, работающий в Киеве, на своей странице в социальной сети Instagram показал сделанную им татуировку, признавшись, что это уже второе изображение главы государства, которое клиенты просят сделать.
«Заметьте, что у нас на Украине никто и никогда не набивал себе лицо предыдущих президентов», — написал он.
По мнению тату-мастера, зарождающийся тренд свидетельствует о том, что люди верят избранному ими президенту.
При этом в Сети мнения насчет таких непривычных, но уже набирающих популярность татуировок разделились на два лагеря. Одни пользователи поддержали задумку и отметили профессионализм мастера, другие же засомневались в адекватности носителя татуировки.
«Народ реально тронулся, какая стыдоба», — написала ianacowperwood.
Отметим, что еще в мае Интернет поразила своей тату с Зеленским жительница Харькова Рузанна Щербина. Девушка попросила мастера украсить ее тело изображением президента, держащего в руках трех котят.
Напомним, ранее один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов заявил о запуске с 25 июля продаж гипсовых бюстов Зеленского, покрытых тремя слоями лака и сусальным золотом. Необычный лот появился после заявления Зеленского, который призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты, а вместо этого разместить фотографии своих детей.
Сам президент отказался принять в подарок такую вещь, назвав ее «ужасом». Подарить гипсовый бюст Зеленского с отпечатком красной помады от поцелуя решила съемочная группа телеканала «1+1» во время его визита в Черкассы.