Форт Брегансон, 19 августа. Президент России Владимир Путин назвал очевидными причины, по которым некоторых претендентов не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, которая прошла в понедельник в преддверии российско-французских переговоров.

Путин сообщил, что в этом году к выборам не допустили 57 человек «за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании». Среди таких причин глава российского государства назвал фальсификацию прописей избирателей в поддержку того или иного кандидата. Путин также напомнил, что пять лет назад на выборы не были допущены примерно 111 человек.

Глава государства подчеркнул, что есть законный способ разрешения подобных споров — судебные процессы. По его словам, есть прецеденты, когда кандидаты смогли отстоять в суде свое право избираться, несмотря на принятое в отношении них отрицательное решение избирательной комиссии.

Российский лидер связал незаконные акции, которые прошли в Москве, с электоральным циклом.

«Все это связано с электоральным циклом», — добавил Путин.

Ряд так называемых «независимых кандидатов» не был допущен к выборам в Мосгордуму из-за нарушений. В частности, отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. В ее подписных листах было обнаружено почти 15% недействительных подписей при допустимом показателе в десять процентов. Кроме того, в ее подписных листах содержались данные давно умерших людей.

Так называемая оппозиция, получив отказ, незаконно вывела на улицы Москвы своих сторонников. Примечательно, что незаконные митинги для оппозиции оказались провальными. Несогласованными акциями «независимые кандидаты» пытались надавить на МГИК, который абсолютно законно отказал нарушителям.

Судя по всему, «оппозиционеров» не интересуют выборы, и они ставят перед собой совсем другие задачи. Вместо того, чтобы разрешить спор в суде, оппозиционеры вытаскивают своих единомышленников на незаконные акции. При этом, стоит отметить, что Сергей Митрохин — выдвиженец от «Яблока» — был зарегистрирован кандидатом в депутаты в МГД через суд. Сам политик заявил, что наиболее объективное рассмотрение подписей было как раз в суде.