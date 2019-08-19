Прокуратура признала незаконным дело о покупке незарегистрированного в РФ лекарства

Москва, 19 августа. Транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через Сеть лекарства для больного ребенка. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он сообщил, что по поручению Генпрокуратуры РФ была проведена проверка. По ее итогам транспортный прокурор решил отменить постановление о возбуждении уголовного дела: оно было признано незаконным.

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное», — сказал Александр Куренной в комментарии ТАСС.

Представитель надзорного ведомства отметил, что в ходе доследственной проверки не было получено данных, которые образуют объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства».

Куренной сообщил, что материалы данного дела были направлены на доппроверку в Московскую таможню. Ход экспертизы и ее результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

16 августа стало известно, что в Москве на почте была задержана женщина, которая заказала незарегистрированный в России препарат для больного ребенка, передает «Infox.Ru». Как заявила замдиректора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава, в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело. Данный случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана еще одна женщина, также заказавшая лекарство через Интернет.