Убившего семью ульяновского подростка похоронят отдельно от родственников

Москва, 19 августа. Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут 20 августа. Подростка похоронят отдельно.

Как сообщили в региональном министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия, пятерых человек похоронят на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района. Подростка, предположительно убившего членов своей семьи, похоронят отдельно от родственников, на кладбище в Карсунском районе, передает РБК.

Глава министерства Александр Расчупкин сообщил ТАСС, что губернатор региона поручил возместить в полном объеме расходы и помощь по организации похорон. Родственникам возместят все расходы через органы соцзащиты. По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона, в целом на расходы связанные с похоронами, выделено 260 тыс. рублей.

Утром 18 августа в одном из домов, расположенных в селе Патрикеево, были обнаружены изрубленные тела дедушки, бабушки, матери, а также четырехлетних брата и сестры подростка. Недалеко от дома находилось тело самого юноши. По предварительной версии, подросток расправился с родными, после чего покончил с собой.

Как ранее сообщила Федеральному агентству новостей доктор психологических наук, доцент СПбГУ, психотравматолог Оксана Защиринская, причиной трагедии могло стать некое психоэмоциональное напряжение подростка. По ее словам, юноша не находился в состоянии аффекта, поскольку оставил предсмертную записку.