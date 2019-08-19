Пентагон показал на видео запуск запрещенной ДРСМД ракеты

Вашингтон, 19 августа. Пентагон опубликовал видеозапись испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Запуск состоялся впервые после выхода Вашингтона из соглашения. Пуск прошел с острова Сан-Николас в Калифорнии.

«Ракета успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 километров», — говорится в сообщении американского военного ведомства.

На кадрах видеозаписи, размещенной в Сети, в замедленном режиме показано, как ракета стартует из пусковой установки на побережье острова.

Pentagon tests first land-based cruise missile in a post-INF treaty world https://t.co/dROvdmHE2x pic.twitter.com/ivERpcmESE — Defense News (@defense_news) 19 августа 2019 г.

Напомним, ДРСМД запрещал ракеты дальностью 500–5500 километров​​​. Действие соглашения подошло к концу 2 августа текущего года.

О намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора президент США Дональд Трамп заявил в прошлом году. Москва, по его мнению, якобы нарушала данное соглашение. При этом МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, министерство представило соответствующий доклад, согласно которому Вашингтон перестал выполнять условия ДРСМД еще в 1999 году.

Министерство обороны России, в свою очередь, рассказало о крупном заводе на юге США, где созданы все условия для производства запрещенных ДРСМД ракет. Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном по вооружению после прекращения действия ДРСМД.