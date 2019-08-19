Берлин, 19 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель появилась на публике в наряде, купленном более 20 лет назад. СМИ заметили политика в яркой блузе на запах в стиле японского кимоно.

Как пишет русскоязычная версия издания Deutsche Welle в Facebook, этот наряд Ангела Меркель приобрела 23 года назад, а впервые ее заметили в этой блузе на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте в 2002 году. Отмечается, что в этом же наряде канцлера видели на мероприятиях в 2008 и 2017 годах.

В комментариях многие пользователи похвалили Меркель за простоту в выборе гардероба и отметили, что главе правительства Германии очень идет блуза, о которой идет речь.

«Хорошо выглядит, красивое платье очень, и как помолодела она в нем», — написал пользователь Оксана Деркачев. «Замечательно! Именно такой пример и должен исходить от публичных людей», — поддержал комментатор Alesia Byvalkevich. «Отличный наряд», — отметила Karina Billy Gork.

Однако модный стилист Влад Лисовец раскритиковал Ангелу Меркель за появление на публике в купленной 23 года назад блузе. Он также заявил, что образы канцлера являются скучными.

«Персонаж не самый интересный и далеко не модный. Что там комментировать… Бабка и бабка», — сказал Лисовец в комментарии KP.Ru.

А вот супруга президента США Дональда Трампа Меланья привлекла внимание СМИ своим нарядом в июле 2019 года, когда президентская чета принимала участие в мероприятиях по случаю Дня независимости. Бывшая модель выбрала для выхода в свет в тот день белоснежное платье Caroline Herrera. Внезапно начавшийся ливень промочил облегающее платье первой леди, и зрители заметили, что Меланья Трамп не любит носить нижнее белье.