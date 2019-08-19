Путин хочет скоординировать с Макроном усилия по Ливии

Марсель, 19 августа. Президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Марселе заявил, что хочет скоординировать с Парижем усилия по Ливии.

В понедельник состоялась встреча президентов России и Франции. На совместной пресс-конференции Путин назвал Ливию важной темой для переговоров с Макроном.

«Здесь нужно добиваться примирения конфликтующих сторон, и мне бы очень хотелось выяснить позицию Французской Республики и президента Франции по этой тематике с тем, чтобы скоординировать наши усилия», — заявил президент РФ.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».