Путин прокомментировал незаконные митинги в Москве

Форт Брегансон, 19 августа. Россияне имеют право на мирные акции, а власти должны обеспечивать реализацию этих прав, заявил президент России Владимир Путин, комментируя незаконные митинги в Москве.

Глава государства на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном также подчеркнул, что никто— ни власти, ни активисты — «не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями».

«Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом», — сказал российский президент.

Напомним, так называемые «независимые кандидаты» не были допущены к выборам в Мосгордуму. Причиной отказа стало большое количество недействительных подписей. В частности у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в подписных листах были и «двойники», и «мертвые души». Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, опубликовавший несколько расследований, раскрыл детали рисовки подписей в поддержку ряда навальнистов.

Так называемые представители «оппозиции», не согласившись с законным решением МГИК, устроили несогласованные акции. Незаконными митингами так называемые «независимые кандидаты» пытаются надавить на избирательные комиссии, несмотря на значительное число нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании.