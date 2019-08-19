Донбасс сегодня: силы ООС стягивают артиллерию, дезертиры хотят на прием к Зеленскому

Донбасс, 19 августа. Удары ВСУ рушат дома в ДНР. Пьяные дезертиры пытались попасть на прием к Зеленскому. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 8 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

На Горловском и Мариупольском направлении ВСУ использовали гранатометы, штатное вооружение БМП, а также крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрелов в Горловке были повреждены два жилых дома. Кроме того, повреждение получила хозпостройка в Коминтерново.

В Луганской Народной Республике сообщают об одном обстреле поселка Нижнее Лозовое с применением автоматического станкового гранатомета.

ВСУ стянули к линии соприкосновения пушки и гаубицы

Украинская армия продолжает стягивать технику и живую силу к линии соприкосновения, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Так, разведка Луганска зафиксировала прибытие в район Лисичанска Луганской области трех пушек «Рапира» и двух гаубиц «Гиацинт-Б».

Дезертиры из ВСУ направились к Зеленскому

Курьезный случай произошел в 56-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины. Двое не совсем трезвых военнослужащих сбежали из расположения части и пытались выехать за пределы зоны проведения Операции объединенных сил. По пути беглецы отняли у местного жителя села Калиново автомобиль, сообщает официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов.

На выезде из Донецкой области дезертиры Моисеев и Игоряев были задержаны. На допросе выяснилось, что военнослужащие направлялись в Киев на прием к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мотивировали свой поступок горе-вояки тем, что планировали донести до первого лица государства информацию о плачевном положении в их бригаде.

Пьяные украинские военные избили сослуживцев и разнесли комендатуру

Весьма показательный «сериал» с участием украинских «защитников» прошел в одном из общественных заведений подконтрольного ВСУ Дзержинска Донецкой области, сообщил майор Безсонов.

Сначала четверо военнослужащих разведывательной роты 53-й отдельной механизированной бригады подрались с местными жителями, результатом чего стала отправка последних в больницу со сломанными челюстями и резаными ранами. Далее на место происшествия прибыл военный патруль, который попытался задержать дебоширов, однако и он получил свою порцию побоев, одному из приехавших военнослужащих сломали руку.

В итоге, когда разбушевавшихся «освободителей» удалось довезти до помещения военной комендатуры, военнослужащие попытались устроить побег. Во время этой попытки были выбиты окна в комендатуре и сломаны несколько стульев.