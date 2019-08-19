Террористы провоцируют Турцию и Сирию на конфликт. События дня. ФАН-ТВ

Западные фейки Нелепый фейк. Пожалуй, так незамысловато можно охарактеризовать последнюю западную кричащую повестку. Британский The Guardian опубликовал, как он заявляет, «неопровержимые доказательства» участия России в конфликте в Донбассе. Но в своем материале журналисты забыли главное — представить эти якобы реальные доказательства. Речь идет о столкновениях под Иловайском. В конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение в Донецкой области. Там они понесли серьезные потери. И тут британцы заявили, что у них есть видеодоказательства причастности России к этому случаю. Мнимые улики — кадры со спутника. Причем, ужасного качества. Посмотрев на эти расплывчатые квадратики, британцы попытались всех уверить, что это — российские танки. И даже нашли какие-то сходства. С воображением у них все хорошо. На материал сразу же ответили в Донецкой Народной Республике. По словам замруководителя Управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, российских военных под Иловайском не было. В столкновениях участвовали танковые подразделения республики. «После того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль. Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова»,— подчеркнул замглавы народной милиции. Информационный вброс подхватили все либеральные СМИ. Российские издания также заявили о «неопровержимых доказательствах», которые выглядят, как картинка в старой компьютерной игре.

Вмешательство Запада в дела РФ Безосновательно обвинять, да еще и совать нос не в свои дела — визитная карточка Запада. Из-за последнего депутатам Госдумы придется прервать свой отпуск. В конце августа они встретятся, чтобы обсудить острый вопрос — вмешательство других государств во внутренние дела России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В Комиссию войдут 12 человек, ее возглавит председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Депутаты изучат факты вмешательства, пообщаются с иностранными журналистами и дипломатами. Причиной такого решения стали явные, спонсированные Западом, незаконные акции. В июле и августе митингующие встали на защиту некоторых выдвиженцев в столичный парламент. Их не зарегистрировали на выборы из-за серьезных нарушений — подделки подписных листов. Политики и эксперты уверены, что за такими незаконными выступлениями скрывается попытка Запада расшатать внутриполитическую обстановку в России. А выборы в Мосгордуму - лишь повод, а не причина акций. «Есть информация — и Госдеп, и посольство, и средства массовой информации, аффилированные с государственными фондами США, сделали все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Российской Федерации, была попытка формировать мнение граждан России», — пояснил Вячеслав Володин. 30 августа Комиссия начнет свою работу. Выводы депутаты озвучат в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ. А Западным странам, которые вмешиваются во внутренние дела России, отправят свои предложения. В России считают, что конфликт нужно урегулировать мирным путем.