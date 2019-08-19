Онищенко объяснил, почему нужно запретить младшеклассникам использовать гаджеты

В министерстве просвещения РФ идет обсуждение вопроса об ограничении использования мобильных телефонов в школах. При участии Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования уже составлены рекомендации, согласно которым будет реализовываться эта инициатива.

С идеей ограничения использования школьниками мобильного телефона согласен первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко. По его словам, такие ограничения должны быть введены.

При подготовке рекомендаций учитывался международный опыт использования мобильных устройств в учебных заведениях. Согласно анализу, длительное использование гаджетов может стать причиной нарушения психики, гиперактивности, раздражительности, нарушения сна, а также снижения умственной работоспособности, ослабления памяти и внимания.

Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор провели опрос на данную тему, согласно которому за ограничение использования мобильных телефонов во время уроков выступили 61% учащихся, 89% родителей и 90% учителей.

Примерно три четверти респондентов подчеркивают, что необходимо ограничить использование педагогами мобильных телефонов для личных целей в присутствии школьников. Также более половины учеников отмечают, что бесконтрольное использование мобильных устройств наносит вред здоровью и мешает учебному процессу. Более 80% взрослых респондентов согласились с этим утверждением.

Геннадий Онищенко рассказал о двух видах негативного воздействия мобильных телефонов на детей.

«Во-первых, это физическое воздействие электромагнитных полей от мобильных телефонов. Во-вторых, смартфоны ведут к психическим расстройствам и нарушению умственной работоспособности. Так, сегодняшнее поколение Z, т. е. дети, которые родились после 2000-х годов, отличаются от поколения Y тем, что первые только в школе начали пользоваться мобильными телефонами. А представители поколения Z уже рождались со смартфоном в руках», — заявил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Есть восемь четких научно обоснованных признаков, которые свидетельствуют о том, что психика нового поколения детей абсолютно отличается психики предыдущих поколений, отмечает парламентарий.

«Поэтому рекомендации совершенно верные и правильные, но они касаются только пребывания в школе. А есть еще пребывание дома. Эту тему нужно продолжать. И для сохранения думающего поколения нужно запретить использование гаджетов до семи-восьми лет. Детей нужно учить мыслить, читать по той классической форме образования, которая была раньше. Сегодня дети уже с трех лет начинают этим заниматься, и это просто безобразие. Решение нужное, запоздалое и фрагментарное», — считает собеседник ФАН.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому большинство россиян поддерживают запрет использования мобильных телефонов в школах. За такие ограничения выступили 62% респондентов.