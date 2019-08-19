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Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует

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Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует

Марсель, 19 августа. Альтернативы «нормандскому формату» не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы российского государства, Москва будет поддерживать этот формат. 

«Альтернативы «нормандскому формату» нет», — заявил глава российского государства.

Путин отметил, что российская сторона будет поддерживать «нормандский формат» для урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске.

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