Форт Брегансон, 19 августа. Россия надеется, что Франция окажет ей поддержку при выстраивании отношений с Европейским союзом в конструктивном ключе. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Москва и Париж вместе могут сделать больше, если отношения между Россией и Евросоюзом окончательно нормализуются.

«Мы поддерживаем деловую активность во Франции, могли бы сделать еще больше в этом направлении, если нормализация отношений между Россией и Евросоюзом будет полной и всеобъемлющей», — указал Путин.

Он также отметил, что Франция является одним из ключевых партнеров России в Европе и мире, отношения между странами имеют глубокие исторические корни.

Макрон, в свою очередь, выразил надежду, что Москва и Брюссель создадут новую архитектуру безопасности, и Париж готов сыграть в этом процессе свою роль.

«Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы», — сказал он.

Напомним, отношения между Россией и Евросоюзом обострились после 2014 года на фоне вхождения Крыма в состав страны и начала гражданской войны на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту, однако западные страны по-прежнему продолжают обвинять Россию в проблемах Киева, начавшихся после государственного переворота.

Ранее экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин, который занимал этот пост с 1997 по 2002 год, подчеркнул важность налаживания отношений с Россией до того, как это сделает американский президент Дональд Трамп.