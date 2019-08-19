Неизвестный вид микроорганизмов нашли в крымской пещере

Симферополь, 19 августа. Российские ученые нашли неизвестные микроорганизмы в пробах, взятых в пещере Таврида в Крыму. Председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин сообщил, что для исследования находки на полуостров прибудут эксперты Российской академии наук.

По его словам, минеральные пробы, в которых удалось обнаружить неизвестные микроорганизмы, были взяты в августе-октябре прошлого года. Исследователи выяснили, что в образцах были обнаружены минералы, пронизанные бактериальными микробными матами.

«Чем конкретно они питаются, мы пока не знаем, но в природе такое существует: минералы и бактерии, которые питаются этими минералами», — пояснил Самохин в беседе с ForPost.

Для проведения анализов в Крым 25 августа приедет группа микробиологов и минерологов из Уральского отделения Российской академии наук. Специалисты спустятся в пещеру, где в течение двух недель будут собирать пробы и проводить собственные исследования пещеры и образцов.