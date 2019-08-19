Путин заявил, что некоторые вещи по ситуации на Украине «внушают осторожный оптимизм»

Форт Брегансон, 19 августа. Некоторые вещи по ситуации на Украине «внушают осторожный оптимизм». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Российский лидер отметил, что на переговорах с президентом Франции будет обсуждаться в том числе ситуация в Донбассе. Владимир Путин рассказал, что проинформирует Макрона о своих последних контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой — осторожный — оптимизм», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Президент России также выразил уверенность, что альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования ситуации на Украине нет. Он добавил, что Москва будет поддерживать его.

Ранее Владимир Путин прибыл во Францию с визитом. Сообщалось, что лидеры России и Франции планируют обсудить ситуацию на Украине, в Иране, а также перспективы проведения саммита по Сирии, в котором примут участие РФ, Франция, Германия и Турция.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания «нормандской четверки». Макрон поддержал предложение украинского коллеги, после чего провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против жителей ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженной операции киевских силовиков стали более 10 тысяч человек.