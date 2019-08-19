Первая леди Франции встретила Путина в необычном виде

Марсель, 19 августа. Первая леди Франции Брижит Макрон встретила президента РФ Владимира Путина в необычном виде — ее руку поддерживал специальный лангет.

Российский лидер в понедельник прибыл в Марсель, чтобы провести переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Его супруга вышла встречать гостя из России в голубом платье и лангете на руку.

Дело в том, что первая леди Франции поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Однако в субботу вечером она появилась со своим мужем на публичном мероприятии, которое организовал мэр коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар в юго-восточной части Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. Макрон тогда предстала перед публикой с бандажом.

«Что у вас с рукой?» — поинтересовались у первой леди Франции.

«Что у вас с рукой?»: Брижит Макрон вышла встречать Путина в лангете pic.twitter.com/ldHnfdCuqO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2019 г.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков указал, что лидеры двух стран во время встречи рассмотрят актуальные для Москвы и Парижа вопросы, одним из которых является проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии с участием РФ, Франции, Турции и Германии.

Не менее важным, по его словам, остается вопрос гражданской войны на Украине. Путин и Макрон обсудят выполнение минских соглашений при шестом украинском президенте Владимире Зеленском. Отдельной темой станет ситуация с США и иранской ядерной программой.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Макрон могут обсудить вопрос передачи Франции останков генерала наполеоновской армии Сезара Гюдена, погибшего в августе 1812 года в бою около Смоленска.