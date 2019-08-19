Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном

Дамаск, 19 августа. Сирийская армия заняла высоты Теллет-Нимр над городом Хан-Шейхун, который остается форпостом боевиков в Идлибе. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан».

По информации СМИ, сирийская армия выбила боевиков с высот Теллет-Нимр. Данные позиции позволят САА держать под огнем территорию всего Хан-Шейхуна, а также проходящее поблизости шоссе Хама — Алеппо.

Ранее сообщалось, что САА продолжает военные операции в окрестностях Хан-Шейхуна в южной части Идлиба. Боестолкновения правительственных войск с группами террористов из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и союзных ей бандформирований привели к расширению контроля армии, потерям и ранениям среди боевиков, а также бегству террористов в направлении районов их дислокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.