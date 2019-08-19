Македония призналась в отсутствии доказательств «вмешательства» России

Вашингтон, 19 августа. Власти Македонии не обладают доказательствами «вмешательства» России во внутренние дела страны. Об этом в понедельник заявил командующий спецназом Вооруженных сил Северной Македонии бригадный генерал Методи Хаджи-Янев.

«Что касается российского вмешательства в Северной Македонии, я бы сказал, что вряд ли можно доказать какое- либо прямое участие с точки зрения вмешательства», — отметил он, выступая на телефонном брифинге, организованном США в честь учений НАТО в Германии.

Напомним, что осенью прошлого года премьер-министр Македонии Зоран Заев также заявил, что у него нет доказательств влияния России на страну. По его словам, РФ — дружественная страна, которая не имеет ничего против интеграции Македонии в ЕС, однако выступает против интеграции в НАТО.

Постпред США при НАТО Кей Бейот Хатчинсон заявила, что Северная Македония станет членом альянса с полными правами уже саммиту НАТО, который пройдет в декабре. Протокол о вступлении будущей республики Северная Македония в Североатлантический альянс был подписан штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Москва традиционно выступает против расширения Североатлантического альянса, который размещает свои базы вокруг российских границ и вооружает ближайших соседей РФ. Отметим также, что после вхождения Македонии в НАТО вне военного блока останутся лишь две балканских страны — Сербия, а также Босния и Герцеговина.