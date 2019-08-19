Сирия, 19 августа. SDF «крышуют» рынок донорских органов в Ракке. Турция обвинила ВВС Сирии в смерти гражданских. В районе Алеппо взорван автомобиль, в результате чего пострадало четыре мирных жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли очередной предупредительный удар по турецкому конвою бронетехники, который направлялся в качестве подкрепления для радикалов на юг провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в предместьях Хан-Шейхуна на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили пулеметную установку САА на юге Идлиба.

Курды: подозреваются в организации подпольной сети медицинских центров, занимающихся нелегальной добычей и продажей донорских органов в Ракке.

ВС Турции: направляют танки и бронетехнику к границе с Идлибом.

Провинция Алеппо

Согласно данным новостного портала Rojava Network, в городе Африн прогремел мощный взрыв. Деталей происшествия пока не сообщается.

Новостной портал Al Manar передал, что труп молодого человека по имени Надим Юсеф Аль-Арафи с огнестрельными ранениями был обнаружен на дороге Аль-Джудейд в городе Азаз, который контролируется поддерживаемыми Турцией группировками «Сирийской свободной армии» (ССА). «Военная полиция» ССА пока ведет следствие.

Взрывное устройство установленной в автомобиле детонировало в городе Урм-эль-Кубра в западной части провинции Алеппо. По сообщению местных источников портала Baladi News, взрыв произошел на главной дороге, в результате чего четверо мирных жителей получили серьезные ранения. Ответственность за установку взрывчатки пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа был ранен мэр муниципалитета города Аль-Шаджара. Неизвестные подорвали его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства, как передает новостное агентство Masar Press Net. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, мэр был серьезно ранен.

В отдельных районах Даръа продолжает накаляться обстановка. В ранее спокойной провинции, боевые действия в которой были прекращены после заключения перемирия между официальным Дамаском и боевиками «умеренной оппозиции» в 2018 году, снова начинает накаляться обстановка. За прошедший месяц участились нападения на представителей официальной власти и на бывших полевых командиров группировки «Южный фронт» (одна из фракций «Сирийской свободной армии») и других оппозиционеров. 16 августа неизвестные обстреляли двух военнослужащих САА. Четырьмя днями ранее на военнослужащего сирийской армии напали неизвестные в городе Шейх-Саад. 17 августа неизвестные открыли огонь по имаму в городе Алм.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС атаковали очередной военный конвой у города Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб. По информации турецкого агентства Sky News Arabia, военные передвигались в районе города Хан-Шейхун между наблюдательными пунктами турецкой армии.

Как сообщает Twitter-канал Euphrates Post, Министерство обороны Турции заявило, что 3 мирных жителя якобы были убиты и 12 ранены в результате бомбардировки турецкой колонны самолетами ВВС Сирии. Как в районе боевых действий, где боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и сирийская армия обстреливают друг друга в течении последних нескольких месяцев, могли появиться мирные жители в непосредственной близости от военного конвоя, министерство не уточняет. В настоящее время известно из различных источников, что в результате обстрела на месте скончался полевой командир группировки «Файлак аш-Шам» и еще два боевика из сопровождения получили ранения.

Еще больше танков и подкреплений турецких вооруженных сил стянуты к границе турецкой провинции Хатай для отправки ко второму наблюдательному пункту Турции возле Хан-Шейхуна, как сообщает Twitter-канал (@XXVII27).

Столкновения сирийской армии и боевиков в районе города Хан-Шейхун продолжается. Радикалы заявили, что залпом из противотанковой ракетной установки они уничтожили пулеметную установку САА, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuq_sy).

Провинция Ракка

По данным новостного Twitter-канала Syria Call, в Ракке было обнаружено захоронение тел, из которых были извлечены внутренние органы. По данным портала, курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) причастны к серии похищений жителей в провинции. Похищенных людей курды доставляют в подпольные медицинские центры в городе Ракка, где у них изымают внутренние органы для торговли ими на черном рынке.

Согласно источникам канала, так называемая курдская милиция «Асайиш» контролирует сеть подпольных медицинских центров в районах Аль-Машлеб и Румайл в Ракке и в городе Ат-Табка. Источник также сообщает, что жители провинции обнаружили несколько дней назад новое кладбище в Румайле, где были похоронены тела, в том числе и детские. Вскрытие показало, что у них были изъяты органы для трансплантации. Подобные похищения с целью изъятия материалов для пересадки, отмечаются в районах курдской оккупации, в особенностях в провинции Ракка и Хасака, но курдская милиция не обращает должного внимания на проблему.