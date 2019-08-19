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Суд Коми признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

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Суд Коми признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

Сыктывкар, 19 августа. Объединение «Союз славянских сил Руси» было признано экстремистской организацией. Соответствующее решение принял Верховный суд Коми.

Решение Верховного суда Коми о признании «межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией» было принято в минувшую пятницу. Деятельность организации теперь запрещена на территории России, говорится в опубликованном на сайте суда сообщении.

Как отметил «Взгляд.ру», основателем и лидером «Союза славянских сил Руси» является уроженец Душанбе (Таджикистан) Сергей Тараскин, который с 1986 года работает врачом-стоматологом. Объединение выступает за воссоединение Советского Союза, не считая его распад легитимным.

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Источник: Пресс-служба Верховного суда Республики Коми
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