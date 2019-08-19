Главные новости 19 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 19 августа.

Жена Биньямина Нетаньяху проявила пренебрежение к украинским традициям, бросив на землю кусок каравая с солью. Жена Нетаньяху в Киеве выбросила украинские хлеб-соль.

Бывший вице-президент назвал «предателями Родины» Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича. Руцкой призвал наказать Горбачева за уничтожение СССР.

Однако первый лидер независимой Украины не жалеет о развале СССР. Кравчук рассказал о причинах распада СССР и обвинил Горбачева.

В сети появилось видео учебных полетов истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе. Российские истребители вступили в воздушный бой в стратосфере.

ДТП с микроавтобусом под Новосибирском унесло жизнь одного человека. Восемь человек пострадали. Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП под Новосибирском.

Командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен призвал США не провоцировать военный конфликт с Россией. Норвегия призвала США не провоцировать Россию.

Турция спешит на помощь джихадистам. «Силы Тигра» входят в Хан-Шейхун. Сирия новости 19 августа 12.30: Турция спешит на помощь джихадистам, «Силы Тигра» входят в Хан-Шейхун.

РФ отказала норвежской круизной фирме Hurtigruten в праве на проход в ее территориальные воды за 14 дней до старта рейса. Forbes назвал «удивительным» отказ РФ в пропуске в Баренцево море из-за учений.

Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ. Опубликован список крупнейших должников России.

Либеральные СМИ были замечены в распространении антироссийской статьи британского The Guardian. ФАН разъясняет: как либеральные СМИ разносят домыслы британцев о боях под Иловайском.