Жириновский рассказал Соловьеву, как он лично освободит Киев

Москва, 19 августа. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он мог бы лично приехать в Киев, чтобы освободить украинскую столицу. Об этом он заявил, выступая в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я с утра буду на Киевском вокзале, буду провожать добровольцев. Ковровые дорожки, цветы, пионеры. Слава освободителям Украины! Украину вообще не будем употреблять — слава освободителям Новороссии! И Новороссии не будем — слава освободителям Киева!» — рассуждает он.

Жириновский даже назвал предварительную дату своей «освободительной» поездки — 7 ноября. Он напомнил, что 7 ноября 1943 года началась киевская наступательная операция, в ходе которой войска первого украинского фронта освободили Фаистов — крупный железнодорожный узел, а также заняли 70 населенных пунктов.

Напомним, что это уже не первое громкое заявление Жириновского в отношении Украины. В конце прошлого года генпрокуратура Украины передала в суд дело о «финансировании терроризма», фигурантом которого выступил лидер ЛДПР. Украинское следствие полагает, что политик финансировал Донецкую и Луганскую Народные Республики.

В ответ Жириновский заявил, что настоящие террористы сидят в киевских кабинетах и отдают приказ обстреливать жилые дома в Донбассе, а он хочет только мира в соседней стране.

В мае глава ЛДПР обратился к только что избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением провести референдумы в Крыму и Донбассе. Лидер либерал-демократов считает необходимым поставить два вопроса — согласны ли Крым и Донбасс с выходом из состава Украины и считают ли жители этих регионов, что украинский кризис нужно решать военным путем.