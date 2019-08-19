Украинцев возмутила заставка с майданом к американскому сериалу о сумасшедших животных

Киев, 19 августа. Видеоматериалы, показывающие украинский майдан, попали в заставку американского телесериала «Зверинец». На это обратил внимание политтехнолог Виктор Уколов.

Политтехнолог был возмущен использованием американскими режиссерами видео с майдана в заставке к сериалу о сумасшедших животных. Он потребовал от украинского министерства иностранных дел разобраться в этой ситуации.

«Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению, должен отреагировать МИД Украины», — написал Уколов.

Он также призвал подать на кинематографистов в суд и потребовать компенсацию за «моральные убытки украинцев».

«Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральные убытки украинцев, причем с семизначной суммой», — добавил политтехнолог.

Премьера телесериала «Зверинец» состоялась в 2015 году. По сюжету, человечество столкнулось с серией жестоких нападений животных на людей. Главные герои пытаются найти причину таинственной пандемии, так как атаки становятся все более агрессивными и организованными. Было выпущено три сезона, сериал был закрыт в 2017 году.