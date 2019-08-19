Судебный процесс над бывшим президентом Аль-Баширом начался в Судане

Хартум, 19 августа. Судебный процесс над отстраненным от власти президентом Судана Омаром аль-Баширом начался в понедельник в Хартуме. Политика под усиленной охраной доставили в Институт юриспруденции и права, где должны проходить слушания.

Бывший президент подозревается в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении валюты. Кроме того, Аль-Башира обвиняют в финансировании терроризма и гибели протестующих, однако эти претензии будут рассматриваться в рамках отдельного процесса.

Как сообщают местные СМИ, власти Судана ранее обещали провести открытый суд над экс-президентом, однако журналистам закрыли доступ в зал заседания.

Отметим, что сам Аль-Башир отрицает как минимум один пункт обвинения — незаконное хранение иностранной валюты. Он утверждает, что найденные у него средства были предоставлены наследным принцем Саудовской Аравии и предназначены для благотворительности.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.