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Украинцы обрушились с критикой на жену Нетаньяху из-за инцидента с караваем

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Украинцы обрушились с критикой на жену Нетаньяху из-за инцидента с караваем

Киев, 19 августа. Украинцы обрушились с критикой на Сару Нетаньяху — супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной негодования в украинском обществе стал инцидент в аэропорту Киева, попавший на видео.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на кадрах которого запечатлена встреча супругов Нетаньяху в аэропорту. В видео три девушки в традиционных украинских костюмах предлагают высокопоставленным гостям «хлеб-соль». Биньямин Нетаньяху отломил кусочек каравая, обмакнул его в соль и надкусил, после чего передал супруге. Сара Нетаньяху посмотрела на кусок каравая и бросила его на землю. 

В комментариях пользователи Сети раскритиковали поведение супруги израильского премьера, выбросившей каравай. Некоторые предположили, что причиной поступка Сары Нетаньяху могло стать плохое воспитание.

Украинцы обрушились с критикой на жену Нетаньяху из-за инцидента с караваем

«Ну, бросила, — так и бросила… невоспитанная», — написал один из комментаторов.

«Видно, что Сара — еще та скандалистка», — отметил другой.

«Хорошо, хоть не плюнула в лицо»,  — заявил один из пользователей Сети.

Часть пользователей предположили, что поступок Сары Нетаньяху имеет скрытый подтекст, и упрекнули ее в неуважении к Украине. Один из комментаторов предложил внести жену израильского премьера в базу скандального сайта «Миротворец».

«На «Миротворец» ее!» — говорится в комментарии.

«Украину уже никто не уважает… Обидно», — заявил один из пользователей.

«Было продемонстрировано отношение к стране», — поддержал другой комментатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Биньямином Нетаньяху призвал Израиль признать «голодомор» 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Напомним, Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневным визитом, в ходе которого примет участие в ряде мероприятий.

 

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