Путин прибыл в Марсель на переговоры с Макроном

Марсель, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, чтобы провести переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Сама встреча будет проходить в летней резиденции президента Франции форте де Брегансон, куда Путина доставит из Марселя вертолет. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине, в Иране, а также перспективы проведения саммита по Сирии, в котором примут участие РФ, Франция, Германия и Турция.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение заседания нормандской четверки. Макрон поддержал предложение своего украинского коллеги, после чего провел телефонный разговор с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Макрон также планирует устроить личную встречу с Зеленским, но только после того, как он переговорит с Путиным. Причем французская сторона не предупредила Киев об этих планах.

Отметим, что Зеленский перед проведением заседания нормандской четверки намерен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер ранее уже заявлял о желании подключить к Америку к процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Какую именно роль должен сыграть в этом примирении Вашингтон, который ранее предоставлял Киеву оружие, не уточняется.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. Но за полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.