Турчак попросил Путина наградить отважную бортпроводницу Ан-24

Москва, 19 августа. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил российского президента Владимира Путина наградить Елену Лапуцкую — бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в конце июня самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара». Об этом говорится в сообщении партии на официальном сайте.

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. Самолет загорелся, пилот и бортмеханик погибли.

В «Единой России» напомнили, что бортпроводница в одиночку смогла быстро открыть аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из салона. Отмечается, что благодаря действиям отважной бортпроводницы никто из пассажиров не погиб.

«Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды, — отметил Турчак. — Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне».

Секретарь генерального совета партии также пожелал женщине скорейшего выздоровления и возвращения в профессию, отметил «Царьград».