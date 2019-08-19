Оля-Конституция нужна Соболь для влияния на неокрепшие умы молодежи

Москва, 19 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь эксплуатирует юношеский максимализм доверчивых подростков, поддерживая их участие в митингах, в том числе несанкционированных. Свою позицию на этот счет протеже скандально известного блогера Алексея Навального обозначила в микроблоге Twitter.

Соболь, как и другие кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму из-за фальсификаций, дали старт незаконным акциям в Москве. Однако спустя короткое время они оказались неспособны поддерживать нужный им настрой общества, в результате чего явка на акции «оппозиции» становится все более провальной. Примечательно, что и сами протеже Навального перестали появляться на митингах.

Отсутствие несостоявшихся кандидатов было компенсировано на акциях присутствием молодежи, некоторые подростки пробовали себя в новой роли. Среди них оказалась 17-летняя Мисик, которая получила известность в Сети после несанкционированного митинга 27 июля. Девушка в присутствии либеральных СМИ зачитывала статью 31 Конституции РФ отряду ОМОНа. Соответствующие постановочные снимки затем растиражировали издания, а Мисик прозвали Олей-Конституцией и «символом протеста» в столице.

17 августа несистемная оппозиция провела в Москве серию одиночных пикетов. После этого группа молодых людей отправилась на незаконные «гуляния». В толпе из 20 человек была замечена Мисик, пишет Infox.ru. На то, что несовершеннолетняя девушка решила попробовать себя в качестве лидера, указывали футболка с надписью «За Любовь Соболь», петличка и портативная рация.

Участие подростков в несанкционированных акциях вызвало вполне ожидаемое негодование старшего поколения. Так, продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить несовершеннолетних, отрицающих морально-нравственные ценности и авторитеты, на трудные работы. Соболь не оставила высказывание без внимания, резко встав на защиту подростков-активистов и Мисик в частности.

Как указывает Nation News, Соболь осознанно использует подростков с неокрепшей психикой и отсутствием жизненного опыта для «скармливания» своих идей и взглядов. Ей на руку то, что молодежь в большинстве своем полна «бунтарского духа» и максимализма, склонна к «революционным идеям». Такой оказалась и Мисик, из которой протеже Навального лепит «символ протеста» для вовлечения студентов и школьников в незаконные митинги.

Напомним, Соболь отказались регистрировать в качестве кандидата в Мосгордуму из-за того, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».

12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» на очередные 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий и организацию несанкционированного митинга 3 августа в столице. Таким образом сумма штрафа, которую должна выплатить Соболь, достигла 930 тысяч рублей.