Ямпольская вернется на пост главы «Культуры»

Депутат Государственной думы Елена Ямпольская с сентября вернется на пост главного редактора газеты «Культура». Соответствующую запись она разместила на своей странице в Facebook.

Данную должность журналист занимала с 2011 по 2016 год и оставила в связи с избранием в нижнюю палату российского парламента. На протяжении последних лет она совмещала законотворческую деятельность с работой в качестве председателя редакционной коллегии издания.

По словам Ямпольской, совмещение постов главы комитета по культуре в Госдуме и главного редактора еженедельника не противоречит законодательству. Кроме того, по мнению политика, данное СМИ станет еще одной площадкой для обсуждения законодательных решений в России.

Парламентарий обратила внимание, что последние три года она продолжала «делать газету», но на добровольных началах.

Напомним, Елена Ямпольская — депутат Госдумы VII созыва, журналист, писатель и театральный критик.