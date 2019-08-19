Миро объяснила, зачем Бузова играет в прятки в Instagram

Москва, 19 августа. Скандальный блогер Лена Миро раскрыла реальную причину закрытия Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой. По ее мнению, звезда просто очень сильно боится проверок после неприятной истории с видео о «блокаднице». Именно поэтому артистка играет в эти «прятки».

Страница Бузовой была закрыта 17 августа. Незадолго до этого она опубликовала ролик, на котором в одном купальнике облизывает тарелку. Певица заливается смехом и называет себя «блокадницей».

Это видео вызвало огромный общественный резонанс. Пользователей возмутило сравнение, которое использовала светская львица. Однако Миро убеждена, что вовсе не волна народного гнева заставила Бузову закрыть страницу. На самом деле она боится, что администраторы соцсети проведут проверку аккаунта и обнаружат многочисленные нарушения, в первую очередь наглую накрутку числа подписчиков.

Писательница уверена, что настоящих фолловеров у Бузовой может быть всего пара десятков тысяч, но большая часть из указанных 16 миллионов — просто боты и «мертвые души».

Миро пояснила, что если руководство Facebook выявит это, то аккаунт певицы заблокируют навсегда без права восстановления. А это фактически уничтожит всю надутую фейковую популярность телеведущей «Дома-2».

«Бузова никому не нужна. На концерты к ней никто не ходит. Продюсеры зарабатывают на ней деньги исключительно в Instagram обманом работодателей», — написала она в своем ЖЖ.

По мнению Миро, «без накрученной ботами «инсты» о певицы забудут через неделю, а потерять ее продюсерам очень страшно.

«Вот почему Бузова спряталась», — убеждена она.

Но в дальнейшем, как считает Миро, когда история с «блокадницей» утихнет, менеджеры Бузовой будут «ботовить дальше, пока Оленька окончательно не сопьется». К слову, 19 августа аккаунт певицы снова стал доступен для пользователей.