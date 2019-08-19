Одесских «сепаратистов» освободили из СИЗО спустя пять лет

Николаев, 19 августа. Активисты одесского Антимайдана Сергей Долженков и Евгений Мефедов, которые последние пять лет провели в СИЗО Николаева, в понедельник вышли на свободу.

Своим освобождением они обязаны партии «Оппозиционный блок — За жизнь» и депутату Верховной рады Николаю Скорику, которые собрали 308 тыс. гривен (808,3 тыс. рублей) в качестве залога. В понедельник адвокат Валентин Рыбин внес всю сумму залога.

Ранее Центральный районный суд Николаева постановил освободить активистов, если за них будет внесен залог — по 154 тыс. гривен (404,19 тыс. рублей) за каждого.

Долженков и Мефедов впервые были привлечены к суду по делу о беспорядках, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В сентябре 2017 года суд оправдал всех фигурантов данного процесса, однако тут же распорядился арестовать активистов Антимайдана по подозрению в «сепаратизме».

Поводом для претензий стал автопробег в честь Дня освобождения Николаева, который состоялся 28 марта 2014 года. Следователи утверждали, что Долженков и Мефедов якобы призывали к нарушению территориальной целостности Украины. Отметим, что данная статья не предусматривает возможности освобождения из-под ареста под залог, поэтому все это время подсудимые были вынуждены сидеть в СИЗО. Летом 2019 года Конституционный суд признал данную норму украинского законодательства противоречащей основному закону страны и отменил ее.

Напомним, что 2 мая произошли столкновения между радикалами и противниками украинского госпереворота. В результате беспорядков первые загнали активистов Антимайдана в Дом профсоюзов и подожгли ее. Жертвами преступления стали 46 человек. Суд по делу одесской трагедии продолжался несколько лет, однако никто из убийц одесситов так и не сел.