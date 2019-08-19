Дорога в кукурузном поле. Роман Носиков про чудо о спасенном самолете

Когда самолет «Уральских авиалиний» с двумя сотнями людей — живых, сохраненных для себя и близких — замер на кукурузном поле, все поняли вдруг, что вот оно, чудо.

У чудес бывает разное происхождение. Это может быть чудо Божьей любви, а может быть и чудо, созданное человеком, его волей и мастерством.

Я убежден, что чудо чаще всего происходит в соавторстве — в тот момент, когда Бог и человек творят одно дело вместе: рука об руку, плечом к плечу.

Таков удивительный момент, в который мы на короткое время можем при жизни узнать, что такое рай. Рай — это соавторская работа с самой Любовью — той самой, о которой говорил апостол Павел. Это сотрудничество и является подвигом — естественным, как дыхание.

Я невероятно счастлив за своих сограждан: мы снова учимся видеть вокруг себя чудеса, и это замечательно. Вот только чудо нельзя увидеть глазами — оно всегда опознается сердцем. И то не всяким, а лишь сердцем живым, трепетным, открытым. Чудо опознается только тем сердцем, которое ждет чуда. А в ожидании чуда живет только любовь. Лишь любящее сердце может точно знать, ясно видеть, твердо верить и надеяться.

И то, что чудо было опознано, означает, что огромному количеству моих соотечественников есть, кого любить и на что надеяться. Эту любовь, эту надежду они не скрывают по квартирам и участкам, а распространяют вокруг. Включают в них незнакомых людей, оказавшихся в самолете.

Мы начали учиться видеть чудеса не только в происшествиях и поступках, но и в словах. Фразы, произнесенные кем-то в момент сотворчества с Богом, падают в нас и не пропадают, а остаются. Мы начинаем узнавать эти слова в поступках других людей. И даже иногда шепотом произносить их сами, чтобы побудить себя сделать что-то стоящее.

«Отчаиваться не надо».

«Работайте, братья!»

«Это вам за пацанов!»

А теперь и: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы».



Теперь это не просто фразы. Эти слова крепко-накрепко связаны с чудом — с моментом, когда человек соавторствует Богу. Поэтому теперь это — молитвы.

Отныне человек, который произносит эти слова, одновременно с ними утверждает следующее: он осознает, что способен на чудо, и ждет его, готовится к нему. Что Христос воскресе, а над Рейхстагом — Красное знамя. Что делать Божье дело радостно и тяжело. И эту радость, эту тяжесть не заменить бляхами с надписью «Gott mit uns».

Но у чуда есть правило. Оно, поскольку неразрывно связано с Богом, — не может быть всуе. Оно не может быть напрасным.

А это значит, что к сердцу должны прилагаться ясная голова, осознающая причины, следствия, цели и методы. И руки, способные повернуть штурвал куда надо, выдернуть чеку или открыть папку с делом.

Это не значит, что не надо делать футболок с этими фразами. Это означает, что не должны прекращаться дела Магомеда Нурбагандова, Романа Филипова, а теперь и Дамира Юсупова с Георгием Мурзиным. Сирия должна быть восстановлена, террористы — ликвидированы, а пассажиры самолетов должны быть защищены.

Это, в свою очередь, требует скучных ежедневных действий, вроде выяснения вопроса, кто же устроил недалеко от аэродрома мусорную свалку. Почему он решил, что ему это можно? Кто ему позволил так думать?

Рутина — обратная сторона и вторая суть настоящей любви. Можно, конечно, обойтись без нее — просто носить клевые футболки, говорить яркие фразы. Но это уже будет не молитва, и это не будет ожиданием чуда. Это будет его потреблением.

Путь вдоль рядов кукурузы может быть долгим и опасным. В стеблях легко заблудиться. Но за ними непременно появится солнце.