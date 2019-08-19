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Мосгорсуд отказал Галяминой в регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за липовых подписей

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Мосгорсуд отказал Галяминой в регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за липовых подписей

Москва, 19 августа. Мосгорсуд отказал так называемому «независимому кандидату» Юлии Галяминой в регистрации кандидатом в депутаты в МГД. 

Напомним, Галямину, как и других сторонников скандального блогера Алексея Навального, в частности, скандалистку, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, не допустили к выборам в Мосгордуму из-за превышения порога брака в подписных листах. В подданных так называемыми «независимыми кандидатами» документах было выявлено большое число недействительных подписей и «мертвых душ». Так, например, в документах Соболь фигурировали имена давно умерших москвичей. В подписных листах в поддержку Галяминой были обнаружены «двойники» — люди с одними и теми же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком. Еще до окончания приема документов в одной из столичных квартир была выявлена фабрика по рисовке автографов.

Получив отказ, представители так называемой оппозиции организовали в столице незаконные митинги. Среди организаторов незаконного мероприятия была и Галямина, в начале августа суд арестовал ее на 15 суток.

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