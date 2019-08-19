В Госдуме объяснили, почему стоит ограничить использование мобильников в школах

Москва, 19 августа. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин поддержал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политик отметил, что использование детьми гаджетов в стенах учебных заведений является реальной проблемой. Многие школьники пользуются мобильниками не для развития, а для игр и «убийства времени», указал Смолин.

Он убежден, что введение определенных ограничений в этом случае необходимо.

«Если на уроке не предполагается использование мобильного телефона для учебных целей, то он должен быть отключен или переведен в беззвучный режим», — цитирует его RT.

При этом депутат подчеркнул, что на переменах детям стоит разрешить включать мобильные телефоны, например, для связи с родителями.

«Вопрос не в ограничениях, а в мере этих ограничений и их целесообразности», — объяснил Смолин.

Напомним, Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования составили рекомендации, согласно которым следует ограничить использование мобильных телефонов в школах. При подготовке ведомства учитывали международный опыт.

Как показал анализ, длительное использование гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, пишет «РИАМО».

Как отметил заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров, гаджеты мешают ученикам адекватно воспринимать материал, а также являются «источниками провокаций» в отношении учителей. Однако он обратил внимание на то, что при введении ограничений следует учитывать особенности региона, школы и класса.