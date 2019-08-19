«Ан-Нусра»* пытается прикрыться Турцией в борьбе с армией Сирии в Идлибе

Террористы, действующие в Сирии, всеми силами пытаются спровоцировать вооруженный конфликт между правительственной армией и вооруженными силами Турции, действующими в провинции Идлиб. Обстановка на юге зоны деэскалации «Идлиб» остается сложной. Террористические бандформирования, объединенные под командованием «Хайат Тахрир Аш-Шам» (коалиция, возглавляемая боевиками запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1), несут ощутимые потери в результате успешных действий правительственных войск Сирии. В сложившихся условиях боевики предпринимают попытки вовлечь в противостояние с правительственными войсками турецкие вооруженные силы.

Так, в понедельник утром севернее города Хан-Шейхун была обстреляна турецкая колонна снабжения, двигавшаюся к наблюдательному посту вооруженных сил Турции в районе населенного пункта Мурек в провинции Хама. Существует угроза вооруженных провокаций со стороны в отношении самого наблюдательного поста и находящихся там турецких военнослужащих.

При этом «Ан-Нусра» пытается обвинить сирийские правительственные силы в обстрелах подразделений турецких войск, которые ведут бои с террористическими группировками. Подобными действиями террористы надеются побудить Анкару оказать давление на сирийское руководство с целью спасти от разгрома бандформирования, действующие в районе Хан-Шейхуна, Аль-Таманы и Аль-Латамины.

Ситуацию на юге зоны деэскалации «Идлиб» прокомментировал директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков.

«Пока в происходящем не так просто разобраться из-за недостатка информации, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Единственное, что можно сказать с уверенностью: террористы, как они это делали и раньше, — пытаются прикрыться мирными жителями, прикрыться турецкими военными, менять названия своих организаций, переходить из одних организаций в другие, особенно в те, которые наши западные «партнеры» отказываются признавать террористическими, и так далее. В этом хаосе очень тяжело приходится и турецким военным, и — особенно — сирийским военным, которым нужно с этим разбираться: наносить точечные удары, выявлять и уничтожать террористов».

Эксперт отметил, что, хотя Анкара своими действиями нарушает территориальную целостность Сирии, что вызывает законное возмущение официального Дамаска, ситуация с турецкими военными не так однозначна, как кажется на первый взгляд.

«В зоне деэскалации «Идлиб» Турция действует в пределах договоренностей, достигнутых в рамках астанаинского формата (соглашений по Сирии, подписанных в столице Казахстана Нур-Султане, ранее Астана, по инициативе России, Турции и Ирана). Так что говорить, что Турция мешает урегулированию в Сирии, в данном случае я бы все-таки не стал. Да, наверно рука часто сама тянется к пистолету, и кое-кому хотелось бы решить все вопросы силовым путем, но в таких сложных ситуациях, как мы наблюдаем в Сирии, это не всегда возможно. Это, скорее, может привести к дополнительным жертвам и дополнительной эскалации. Поэтому пока все участники астаниского формата считают возможными и правильными попытки Турции решить какие-то вопросы в своем ключе», — подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Ранее террористы через подконтрольные СМИ заявили, что сирийские ВВС якобы атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб. В то же время сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД Сирии заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведут правительственные силы, верные президенту страны Башару Асаду.

В начале августа сирийская армия возобновила операцию в провинции Идлиб из-за невыполнения боевиками условий перемирия. Террористы, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама, а также неоднократно открывали огонь по мирным жителям.

В понедельник появилась информация, что армия Асада вошла в город Хан-Шейхун, контролируемый «Джебхат ан-Нусрой» и ее союзниками по террористической коалиции. Хан-Шейхун является стратегически важным районом в зоне деэскалации «Идлиб», отмечают эксперты.

1 Организация запрещена на территории РФ.