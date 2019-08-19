В Госдуме объяснили, как будет проходить расследование фактов иностранного вмешательства

Госдума РФ создает межфракционную комиссию по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела страны. За ее создание проголосовали все фракции, ради первого заседания 23 августа свой отпуск прервут 12 депутатов. Какими полномочиями наделят думскую комиссию, и что именно она собирается расследовать – в материале Федерального агентства новостей.

Внеочередной совет Думы 19 августа утвердил состав комиссии из 12 депутатов – в нее войдут Андрей Исаев, Наталья Поклонская, Николай Рыжак, Дмитрий Савельев, Алексей Чепа, Адальби Шхагошев, Ирина Белых, Ризван Курбанов, Юрий Синельщиков, Андрей Альшевских, Вадим Деньгин и Василий Пискарев (последний, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, назначен главой комиссии).

Комиссия будет расследовать факты иностранного вмешательства во внутренние дела России, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, выйдя к журналистам. Его коллега, глава ЛДПР Владимир Жириновский добавил, что комиссия получит полномочия «приглашать и заслушивать журналистов и дипломатов, которых Россия вправе обвинять в том, что они лгут и клевещут, вмешиваются в наши дела». По словам Жириновского, временный орган Госдумы будет работать как минимум год, после чего депутаты сделают выводы – эффективна ли она.

«Не хватит полномочий – добавим», – пообещал политик.

Впрочем, его коллеги добавили, что точный срок работы комиссии не определен: она будет работать столько, сколько потребуется депутатам.

Отмечается, что думская комиссия будет работать параллельно со схожей структурой в Совете Федерации, но пересекаться с ней не будет.

«Мы будем самостоятельно выяснять и расследовать возникшие ситуации», – заявил депутат Андрей Исаев. – «Мы придаем комиссии самый высокий статус, потому что убеждены в том, что поставлена серьезная проблема: Россию периодически обвиняют во вмешательстве в выборы, но что касается вмешательства со стороны в наши дела... Это более, чем очевидно, этому есть доказательства от МИД».

В качестве примера такого вмешательства депутат привел звучавшие на «Дойче Велле» и «Голосе Америки» призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве и сравнил это с тем, как компания RT могла бы перед акцией желтых жилетов во Франции призывать: «Париж, выходи!».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел еще один пример, когда призывы к участию в несанкционированных митингах озвучивались не только в СМИ с иностранным государственным финансированием, но и напрямую на сайтах Госдепартамента США и посольства Соединенных Штатов.

«Такое циничное вмешательство недопустимо», – высказался председатель Госдумы. – «Именно этот вопрос всех объединил, и сегодня мы его обсуждали в приоритетном порядке. Когда в суверенные делала России вмешиваются, мы должны сделать все, чтобы это предотвратить. Возможно, если бы раньше начали обсуждать эту тему, было бы меньше желающих вмешаться».

Временный орган, созданный в Госдуме, будет расследовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Для этого парламентарии уже направили первые запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор. Каких первых представителей СМИ пригласят лично пообщаться в стенах Госдумы – не уточнили, но сообщили о «единогласно принятом решении рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением закона Российской Федерации, и фактически вмешались во внутренние дела».

«Мимо таких фактов никто не пройдет», – пообещал Володин.

Он добавил, что в Госдуму пригласят также сотрудников посольств, которые «размещали информацию, участвовали в массовых мероприятиях, где-то участвовали в организации непосредственно этих мероприятий, раздавали методички».

Василий Пискарев подробнее рассказал о полномочиях комиссии.

«Мы можем обратиться к парламентам других государств, которые вмешивались во внутренние дела Российской Федерации, и потребовать от руководства исполнения главных, основных положений устава ООН о невмешательстве во внутренние дела другого государства и декларации от 21 сентября 1965 года, которая подразумевает запрет на вмешательство во внутренние дела другого государства и охрану суверенитета», – заявил парламентарий.

В зависимости от результатов расследований, Госдума сможет рассмотреть законодательные инициативы для защиты суверенитета страны от вмешательства других государств. Председатель комиссии Василий Пискарев сказал, что, если для этого будут основания, депутаты обратятся в правоохранительные органы для правовой оценки «действия или бездействия отдельных должностных лиц или просто граждан других государств», которые «затронули внутренние дела страны и нарушили Конституцию РФ».

Комиссия также оставит за собой право обратиться не только к коллегам в парламентах соответствующих государств, но и в Парламентскую ассамблею Совета Европы и европейскую Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству.

Первые факты подобных вмешательств уже поступают в Госдуму, заявили депутаты и пообещали, что вся работа комиссии будет открытой для прессы.